Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Jahre wieder gibt es illegale Auswüchse im Speyerer Naherholungsgebiet Binsfeld - vom „wilden Müll“ bis zum Rudern in gesperrten Bereichen. Jetzt kommt eine Wasserskianlage dazu, die beim Angelsport- und Fischzuchtverein (ASFV) Ärger auslöst. Ist das überhaupt im Binsfeld erlaubt?

Maßgeblich für die Beantwortung der Frage, was in dem Naherholungsgebiet im Speyerer Norden erlaubt ist und was nicht, ist eine 2004 von der Struktur- und Genehmigungsdirektion