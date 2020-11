Wasser aus: Der erneut zu trockene Sommer ist vorbei und damit endet die Zeit der Bewässerung für Bäume bei den Speyerer Baugesellschaften Gewo und Gemeinnützige Baugenossenschaft (GBS). Die GBS hatte in diesem Jahr nach Angaben von Bernd Reif, technischer Vorstand, erstmals Jungbäume mit einem Bewässerungssystem ausgestattet. Die Gewo hatte es in Speyer-Nord und Speyer-West schon in den Vorjahren getestet – bei bis zu zehn Jahren alten Bäumen. In diesem Jahr hat die Gewo das System erstmals für die alten Bäume auf dem Platz der Stadt Gniezno eingesetzt. „Man kann noch nicht endgültig sagen, ob es noch wirkt. Wir werden das über die nächsten Jahre beobachten“, sagte Michael Röhrich, technischer Leiter der Wohnungsgesellschaft, am Montag. Röhrich wie Reif betonten, dass die bis zu 70 Liter fassenden Wassersäcke in den nächsten Tagen ins Winterlager geräumt würden. Im kommenden Jahr würden sie wieder an die Stämme angelegt. „Bei Jungbäumen hat das Verfahren schon gute Erfolge beschert. Es verlangt aber auch verstärkten Kontrollaufwand“, sagte Reif. Unser Foto zeigt Bäume vor der Gewo-Zentrale an der Landauer Straße.