Mit 2,6 Promille war ein 69-jähriger Mann aus Speyer am Montag gegen 16 Uhr auf dem St.-Klara-Kloster-Weg in Richtung Wormser Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, musste er dort einem entgegenkommenden Wagen ausweichen und kollidierte dabei einem geparkten Auto. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins zieht der Vorfall laut Polizei eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach sich.