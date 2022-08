Felix Mast (TSV Speyer) und Pit Henrichs vom Heidelberger TV haben sich für die Gewinnerrunde der deutschen Meisterschaft der Unter-19-Jährigen in Laboe qualifiziert. Dabei treten sie in Schleswig-Holstein gegen teils ältere Jahrgänge an. In ihrem Pool kamen Mast/Henrichs zu einem Sieg und einer Niederlage.

Auch Martha Walter (TuS Heiligenstein)/Elisa Mangold (VBC Haßloch) erhielten sich ihre Titelchance und setzten sich in ihren ersten beiden Partien durch, in der zweiten noch dazu an Walters 17. Geburtstag.