Felix Mast (TSV Speyer)/Pit Henrichs (Heidelberger TV) sind am Freitag mit einem Sieg in die deutsche Meisterschaft der Unter-18-Jährigen in Bottrop gestartet. Sie gewannen gegen Karl Rusch (VC Brandenburg)/Gabriel Tyws (SC Potsdam) 2:1 (16:14, 9:15, 15:9).

Bei den Mädchen schlugen Martha Walter (TuS Heiligenstein/Lara Schmidt (TGM Mainz-Gonsenheim) kurioserweise dieselbe Vereinskombination wie Mast/Henrichs, nämlich Elena Wegener/Finja Hintze zweimal 15:10.

Lili Palenczat (Heiligenstein)/Liv Dobbertin (SG Mittelrheinvolleys) unterlagen Sophia Neuß (DJK Düsseldorf)/Sophie Zimmermann (Fortuna Bonn) 7:15, 6:15.