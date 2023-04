Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag um 17 Uhr bestreiten die Zweitliga-Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Osthalle gegen die Rhein-Main Baskets ihr erstes Heimspiel des Jahres. Nach wie vor sind keine Zuschauer in der Halle erlaubt.

Nach langer Pause durften die Towers vergangenes Wochenende erstmals wieder ran und hatten verständlicherweise Anlaufprobleme. Die 56:61-Niederlage beim ASC Theresianum Mainz war so trotz einer deutlichen Steigerung