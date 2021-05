Wiedersehen in Weiterstadt. Nach dem Pokalerfolg vor drei Wochen warnt Towers-Trainer Julian Krieger davor, den Gegner am Sonntag zu unterschätzen. Personell könnten die Hessinnen nachgelegt haben.

Die Bundesligen dürfen weiterhin ihren Spielbetrieb aufrechterhalten. Dies gilt auch für die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt, die in der Zweiten Bundesliga Süd auf Korbjagd gehen. „Aktuell bedeutet das für uns nichts Neues. Am Trainingsbetrieb hat sich nichts geändert“, sagt TSV-Trainer Julian Krieger. Beim Betreten und Verlassen der Halle müssen alle Beteiligten einen Mund- und Nasenschutz tragen, Umkleidekabinen und Duschen können nur eingeschränkt genutzt werden. Auf dem Feld darf mit voller Kaderstärke normal trainiert werden.

„Bei Spielen dürfen jetzt, zumindest im November, nur die Spielerinnen in die Halle, die auch auf dem Spielberichtsbogen erscheinen. Dazu eine kleine Anzahl von Betreuern, wie viel weiß ich gar nicht genau. Aber in der Zweiten Liga haben wir eh nur wenige Betreuer dabei“, so der Coach, der mit seinem Team mit einer achtbaren 60:71 Niederlage gegen die favorisierten Sharks Würzburg in die Spielzeit gestartet war.

Noch viele Fragezeichen

„Wie es weiter geht, ist offen. Es ist mit allem zu rechnen, es bleibt immer ein Fragezeichen“, sieht Krieger den weiteren Verlauf der Saison als nicht vorhersehbar an. Am Sonntag um 16 Uhr gastieren die Towers bei der SG 1886 Weiterstadt, die ihr Auftaktspiel gegen die Rhein-Main Baskets mit 62:98 verloren hat. Beide Teams mussten an den ersten beiden Spieltagen einmal coronabedingt pausieren. Vor drei Wochen trafen die beiden Mannschaften bereits im Pokal aufeinander. Die Towers siegten damals deutlich mit 69:44 und zogen ins Achtelfinale um den DBBL-Pokal ein, was der Trainer allerdings nicht überbewertet wissen will.

„Das Spiel von damals ist nicht maßgebend. Ich sehe es als schweres und wichtiges Spiel für uns an“, erklärt der Übungsleiter. Personell trat Weiterstadt im Pokal und in der Liga mit dem gleichen Kader an. „Das hat aber nichts zu bedeuten. Es kann sein, dass sie jetzt vielleicht schon ein, zwei neue Spielerinnen mitbringen. Aber auch wenn nicht, ist es eine gute Mannschaft. Wir müssen 40 Minuten lang voll konzentriert sein“, warnt Krieger davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Punkte für Klassenverbleib

„Wir ziehen unsere Schlüsse aus dem Würzburg-Spiel und müssen unsere Qualitäten ausspielen. Wir wollen unsere Stärken abrufen und leisten, was wir zu leisten imstande sind“, legt der Coach das Augenmerk auf das eigene Team und die Entwicklung der jungen Mannschaft. „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und die Kontrolle erlangen“, sagt Krieger vor der Begegnung, in der es für die Towers um wichtige Punkte auf dem angestrebten Weg zum Klassenverbleib geht. Zuschauer sind mittlerweile in den Hallen der Bundesliga nicht mehr erlaubt, was der Trainer für richtig hält, aber dennoch bedauert. „Wenn man wenigstens vor 20 Leuten spielen kann, ist das schon ein Unterschied zu gar keinen Zuschauern. Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt weitermachen können.“