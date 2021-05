Mit einem Schnitt von knapp über 19 Jahren stellen die TSV Towers Speyer-Schifferstadt das jüngste Frauenteam in der Zweiten Basketball-Bundesliga. Gegen Würzburg verloren die Gastgeberinnen, zeigte aber gute Ansätze.

Die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt starteten am zweiten Spieltag in die neue Saison der Zweiten Bundesliga Süd. Gleiches galt für den Gegner, die QOOL Sharks Würzburg. Beide Teams mussten zum Auftakt vorige Woche coronabedingt aussetzen. Die Towers verloren erwartungsgemäß mit 60:71 (29:40) gegen die eingespielte Mannschaft des letztjährigen Tabellendritten. Das junge Team der Gastgeberinnen zeigte aber eine ordentliche Leistung.

„Es ist schwer, wenn du quasi monatelang nur im Training auf einem Niveau spielst und dann auf eine Mannschaft und ein Level wie das von Würzburg triffst. Da braucht es etwas Zeit, um dagegenzuhalten. Wir haben das dann sehr gut gemacht, aber am Anfang war es eben schwer, gleich auf diesem Level mitzuspielen“, erklärte TSV-Trainer Julian Krieger, weshalb seine jungen Damen schnell in Rückstand gerieten. Das jüngste Teams der Liga lag bereits nach fünf Minuten zehn Punkte hinten. Die erfahrenen Gäste hatten auf alle Bemühungen der Towers eine Antwort und sicherten sich, angeführt von der treffsicheren Amerikanerin Katlyn Yohn (28 Punkte), verdient den ersten Saisonsieg. Speyer-Schifferstadt steigerte sich von Minute zu Minute und lieferte in der Hälfte zwei dem Favoriten eine Zweitligapartie auf Augenhöhe.

Krieger sieht Lerneffekt

Thomas Glasauer, ehemaliger Speyerer Zweitligaspieler und Coach der Gäste, bescheinigte den Towers viel Talent und Potenzial. „Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung. Ich schaue weniger auf das Ergebnis als darauf, wie wir uns entwickeln“, erklärt Krieger. Und da habe es sein Team sogar innerhalb der Partie immer besser gemacht und etwas dazu gelernt. „Man muss sehen, dass wir mit im Schnitt 19 Jahren eine ganz junge Mannschaft haben. Natürlich kann da noch nicht alles zu 100 Prozent funktionieren. Und wenn dann eine Topmannschaft wie Würzburg kommt, dann muss man nahezu fehlerfrei bleiben, um gewinnen zu können. Wir wollen eine solche Partie gewinnen, und wir wollen natürlich die Liga halten, aber das Ganze ist als ein Entwicklungsprozess zu sehen“, analysiert der Towers-Trainer.

Als die Towers in ihrer besten Phase im letzten Viertel den Rückstand auf fünf Punkte verkürzten, waren die Sharks prompt zur Stelle und machten im Stile einer Klassemannschaft mit zwei schnellen Distanzwürfen die kleine Hoffnung der Hausherrinnen sofort zunichte. „Beim Basketball spielt mal die eine Mannschaft besonders gut und eine andere erwischte keinen so guten Tag. Und beim nächsten Spiel ist es umgekehrt. Es ist immer die Teamleistung, die entscheidet“, wollte Krieger keine Spielerin herausheben. Zu gefallen wussten die U18-Nationalspielerinnen Annika Holzschuh (17) und Bianca Helmig (14), die zweistellig punkteten. Am Brett beeindruckten die Amerikanerin Madison Wolf und die 15-jährige Annika Soltau, die sich jeweils neun Rebounds schnappten. Insgesamt zeigte Speyer-Schifferstadt eine Leistung, die in Bezug auf das Ziel Klassenerhalt optimistisch stimmt.

So spielten sie

TSV Towers Speyer-Schifferstadt: Holzschuh (17), Helmig (14), Annika Soltau (8), Netter (6), Wolf (6), De Rond (4), Klähn (3), Keune (2), Steinort, Aruna, Krull, Verena Soltau.