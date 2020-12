Isaiah Hartenstein (22), Basketball-Nationalspieler, hat einen neuen Verein in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er wechselt von den Houston Rockets, für die der 2,13-Meter-Mann zuletzt auf Korbjagd ging, nach Colorado zu den Denver Nuggets.

Im vergangenen Jahr gewann Hartenstein als wertvollster Spieler mit den Rio Grande Valley Vipers den Titel in der Entwicklungsliga. Isaiah Hartenstein ist der Sohn von Florian Hartenstein, der in den 90er Jahren für den TSV Speyer in dessen Glanzzeiten in der Zweiten Bundesliga auflief.