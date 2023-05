Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mission Viertelfinale beginnt am Sonntag um 8.05 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof. Dann rollt der ICE 722 an, mit dem Spieler, Trainer und Betreuer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer in Richtung Hamburg aufbrechen.

Unweit der Hansestadt, in Wedel, steht für die Crew um Trainer Carl Mbassa ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm; Ab 17 Uhr kämpfen sie gegen den gastgebenden SC Rist um den Einzug in die Runde