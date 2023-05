Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Carl Mbassa. Der Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer denkt dabei an die Niederlage vor wenigen Wochen bei den College Wizards in Karlsruhe.

Am Samstag, 4. Februar, sind die Badener ab 19.30 Uhr in der Nordhalle zu Gast, und Mbassa will mit seinen Schützlingen mit einem Sieg den Play-off-Platz in der 2. Basketball-Bundesliga ProB festigen.