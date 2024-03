Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das hat es in der seit 1964 bestehenden Bundesliga noch nicht gegeben.

Ein Streik der Deutschen Bahn kann einen Kampf in der höchsten Wettkampfklasse beeinflussen, das Duell des AV 03 Speyer in der neunten und letzten Runde am Samstag beim AC Potsdam. AV-Abteilungsleiter Frank