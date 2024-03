Bis auf das Dreierfinale um den deutschen Mannschaftstitel am 27. April in Heidelberg sind die Runden-Wettkämpfe des AV Speyer in der Bundes- und der Regionalliga vorbei. Dennoch gehen neun Sportler am Wochenende an die Hanteln. In Frankfurt/Oder starten die Brüder Wadim und Daniel Gormakow (Jahrgang 2008/09) für die Rheinland-Pfalz-Auswahl beim deutschen Jugend-Supercup.

AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Sie sind wegen ihrer starken Leistungen nominiert worden.“ Für die deutsche Meisterschaft der Masters in Nagold meldete Speyer Linda Galm, Ramona Schiff, Julia Stieß, Sebastian Jess, Oliver Hofstädter, Dominic Gießen und Marc Fechner. Hinderberger: „Zusätzlich bieten wir eine gemischte Mannschaft auf. Der Beginn von Wettkämpfen um 22.10 Uhr und die Wiegezeiten um 6 Uhr morgens sind grenzwertig. Wenn sich zudem die Wettbewerbe erwartungsgemäß verschieben, sind Kämpfe um Mitternacht zu erwarten.“