Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ist ein 61-jähriger Auto-Fahrer im Stadtteil Vogelgesang von der Petronia-Steiner-Straße nach links in die Remlingstraße abgebogen und übersah dabei einen 40-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn der Remlingstraße überquerte. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Fußgänger von der Motorhaube des Pkw erfasst, wodurch der 40-Jährige stürzte. Er zog sich dabei eine Verletzung am Handgelenk sowie eine Schürfwunde am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.