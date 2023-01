Glück im Unglück hatte laut Polizei eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 11.30 Uhr, auf der L528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim. Die Fahrerin eines Citroen sei bei ihrer Fahrt in Richtung Speyer auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen zunächst auf die Gegenspur geraten und dann in den rechten Grünstreifen gefahren. „Hier überschlug sich das Fahrzeug“, so die Beamten. Die Frau sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen war kein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt, meldet die Polizei, die nun Zeugen bittet, sich bei ihr unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon 06232 1370 zu melden.