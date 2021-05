Wie sich der Speyerer Stadtteil West im Zuge des Projektes „Soziale Stadt“ in den vergangenen Jahren verändert hat, können Interessierte am Samstag, 8. Mai, beim Tag der Städtebauförderung erfahren. An insgesamt fünf Standorten werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung von 14 bis 16 Uhr Stellwände mit Fotografien aufgestellt, die die Entwicklung des Stadtteils unter dem Motto „Speyer West: damals/heute“ veranschaulichen sollen. Die fünf Stationen sind: Berliner Platz, Quartiersmensa, Woogbachtal (Höhe Eugen-Jäger-Straße), Josef-Schmitt- und Lessingstraße. Wer selbst Fotos von alten Stadtansichten aus Speyer-West zu Hause hat, kann diese außerdem der Stadtverwaltung zur Verfügung stellen, die für Ende des Jahres eine entsprechende Fotoausstellung über den Stadtteil plant. Abgegeben werden können die alten Aufnahmen laut Mitteilung im Quartiersbüro Soziale Stadt in der Kurt-Schumacher-Straße 16a. Nach Ende der Ausstellung sollen die Fotografien wieder an ihre Eigentümer zurückgehen, betont die Stadt. Mehr Informationen zur Aktion gibt es bei Quartiersmanagerin Christa Berlinghoff unter Telefon 06232 14-2906.