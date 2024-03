Einstand nach Maß für die Frauen des JSV Speyer: Am ersten Kampftag der 1. Judo-Bundesliga Südwest gewannen die Speyererinnen beim VfL Sindelfingen souverän mit 10:4.

Während Teamchefin Nadine Lautenschläger aus der Ferne mitfiebernd den Livestream verfolgte, freute sich Szaundra Diedrich als zweite Hälfte des Teamchefinnen-Tandems über eine rundherum starke Leistung und hob besonders den Beitrag der Zugänge hervor: „Die neuen Teammitglieder haben uns auf und neben der Matte tatkräftig unterstützt.“

Keltjens traurig

Zunächst gerieten die Speyererinnen in Rückstand. Denn Marlene Galandi unterlag trotz einer starken Leistung gegen die international erfahrene Ukrainerin Yulia Kurchenko. Doch ihr beherzter Auftritt, der spannende Kampf sorgten für Stimmung und Motivation bei den JSV-lerinnen, die danach die Kontrolle übernahmen: Die Niederländerinnen Amber Gersjes und Geke van den Berg sowie die Ukrainerin Yelyzaveta Lytvynenko gewann ihre Kämpfe, und obwohl Nadine Bazynski ihr Duell abgab, fiel nach Siegen für Jana Ziegler sowie Katharina Keltjens beim Halbzeitstand von 5:2 schon eine Vorentscheidung.

Einzig für Neuzugang Keltjens war es etwas schade, dass ihre Gegnerin kampflos abgab, so dass sie noch nicht die Gelegenheit bekam, ihr Können zu zeigen. Die vorgeschriebenen Wechsel im zweiten Durchgang führten zu keinem Leistungsabfall. Im Gegenteil, es wiederholten sich exakt die Ergebnisse des ersten. Galandi verlor erneut gegen Kurchenko.

Danach machten die eingewechselten Jessica Lindner und Jill Trenz sowie Lytvynenko mit ihrem zweiten Punkt den Gesamtsieg vorzeitig sicher. Bazynski unterlag ein zweites Mal Margit de Voogd. Ziegler sowie Özlem Gülmez holten die Zähler zum 10:4-Endstand. „Es war ein richtig guter Start in die Saison. Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern es war auch ein schöner und gut organisierter Kampftag, an dem sich Sindelfingen als freundlicher und hilfsbereiter Gastgeber erwiesen hat. Das macht natürlich Lust auf den Rest der Saison und vor allem auf den Heimkampf zusammen mit den Männern am 27. April in Speyer“, so Diedrich.