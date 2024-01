Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Strom- und Gaspreise stehen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine unter besonderem Druck. Lange zeigte die Kurve nur nach oben. Verbraucher gerieten in Probleme. Der Staat sprang mit Preisbremsen in die Bresche, die in diesem Jahr jedoch ausgelaufen sind. Was bedeutet das für die Kalkulation der kommunalen Energieversorger?

Das Jahr 2024 begann mit guten Nachrichten. Obwohl die Preisbremsen des Bundes für Strom- und Gaspreise über bestimmten Schwellenwerten wegfielen und die Mehrwertsteuer wieder von 7 auf 19 Prozent kletterte,