Astrid Farmer war zum ersten Druckerwochenende in die Winkeldruckerey nach Speyer gekommen. Die 1986 in Österreich geborene Künstlerin lebt in Berlin und verwaltet an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig seit 2021 die Professur für Typographie. Bis März gibt es fünf weitere Druckerwochenenden in Speyer. Zur nächsten kommt am 29. und 30. Oktober Melchior Imboden aus Buochs in der Schweiz. Mehr Infos unter www.speyer.de/winkeldruckerey.