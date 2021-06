Am Sonntag stehen die Astrazeneca-Zweitimpfungen für diejenigen an, die am 16. Mai in der Auestraße erstgeimpft wurden. Wie bei der Impfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson vor zwei Wochen, werden dafür wieder Straßen in Speyer gesperrt. Was Impflinge und Anwohner jetzt wissen müssen.

Die Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca werden am Sonntag, 4. Juli, von 9 bis 16 Uhr erneut auf dem Gelände von Bö Fashion und Edeka Stiegler in der Auestraße verabreicht. So war es auch bei der Erstimpfung der Personen, die am 16. Mai zur ersten Speyerer „Drive-Thru“-Impfaktion gekommen waren. Sie sind am Sonntag für ihre zweite Immunisierung eingeplant. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung wurden diesmal Termine vergeben. Das war bei der ersten Aktion im Mai noch nicht der Fall gewesen. Deshalb rechnet die Stadt für Sonntag nur „mit geringen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus“.

Anfahrt über Otterstadt

Wer einen Impftermin hat oder im Bereich der Auestraße wohnt, kommt dort am Sonntag ausschließlich von Norden über die B9-Abfahrt Rinkenbergerhof Richtung Otterstadt und über die K2 in die Franz-Kirrmeier- und schließlich Auestraße. Die Auestraße wird ab dem Kreisverkehr Höhe Hasenpfühlerweide bis zum Kreisverkehr Franz-Kirrmeier-Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Impfaktion beginnt auf dem Parkplatz von Bö Fashion, den Autofahrer über das Gelände der Firma Blumen Risse erreichen. Von dort geht es für die Impflinge weiter auf den Parkplatz von Edeka Stiegler und anschließend über die Nachtweide und die Tullastraße nach Hause. Autofahrer, die in Richtung Abfallwirtschaftshof, Kläranlage und Deutschhof fahren möchten, können auch aus Richtung Dom/Süden kommen, teilt die Stadt mit. Die Abfahrt aus diesen Bereichen ist allerdings nur in Richtung Otterstadt möglich. Wer in die Straße Am Rübsamenwühl möchte, kann laut Stadt die Route über Wormser Land- und Auestraße nutzen.

Bei der Astrazeneca-Impfaktion im Mai wurden 1622 Menschen geimpft, teilt Organisator und Mediziner Gerald Haupt auf der Internetseite seines Medizinischen Versorgungszentrums in Speyer mit.