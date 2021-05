Die Öffnungsperspektive für das Historische Museum der Pfalz in Speyer stellt sich anders dar als in der Ausgabe vom Samstag im „Kulturspiegel“ geschrieben. Wie Museumsdirektor Alexander Schubert mitteilt, hat der Museumsverband Rheinland-Pfalz geklärt, dass – anders als es in den Verlautbarungen des Landes kommuniziert worden war – die Verschärfung der Öffnungskriterien für Kultur auf eine mindestens fünftägige Inzidenz unter 50 in Folge im Perspektivplan des Landes nicht für die Museen gilt, sondern weiterhin die Regelungen der „Bundesnotbremse“ greifen. Das bedeutet, dass das Museum öffnen kann, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Schwellenwert von 100 unterschreitet. „Sobald Speyer die notwendige Inzidenz hat, sind wir natürlich unmittelbar am Start. Ich hoffe, dass das noch im Laufe des Monats Mai sein wird“, sagt Direktor Schubert. Gestern lag der Wert für Speyer bei xxx.