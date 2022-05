Die jüngsten Tage standen bei der Dommusik in Speyer im Zeichen des Nachwuchses. Dieser führte ein Musical auf – und in die A-Chöre wurden neue Mädchen und Knaben aufgenommen.

Im Kapitelsamt am Feiertag Christi Himmelfahrt, zelebriert vom für die Kirchenmusik zuständigen Domdekan und Domkustos Christoph Maria Kohl, wurde 26 neue Mitglieder in der A-Chöre der Domsingknaben und des Mädchenchors am Dom aufgenommen. Sie singen teilweise schon fünf Jahren in den Nachwuchsensembles der zahlmäßig wohl größten Dommusik in Deutschland. Nun haben sie sich entschieden, freiwillig weiter an der musikalischen Gestaltung der gottesdienstlichen Feiern im Dom mitzuwirken.

Da es am Dom eben die Domsingknaben und einen Mädchenchor gibt, die mal zusammen, mal getrennt sind, gibt es hier keine Irritationen, die in jüngster Zeit im Blick auf die einschlägig bekannten Knabenchöre aufgetaucht sind. Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller haben im Himmelfahrts-Gottesdienst die A-Chöre von beiden in Eintracht sehr klangprächtig sich entfalten lassen.

„Bartimäus geht ein Licht auf“

Wenige Tage zuvor gab in der randvoll besetzten Seminarkirche St. German mit dem Nachwuchs der Domsingknaben sowie Nachwuchs- und Aufbauchor des Mädchenchores das Biblisches Kurzmusical „Bartimäus geht ein Licht auf“ von Klaus Wallrath, dazu Lieder von Peter F. Schneider, Myles Birket Foster, Christian M. Heiß und Klaus Wallrath. Der Nachmittag unter Leitung von Joachim Weller und Markus Melchiori fand großen Anklang. Die Regie hatte Matthias Folz übernommen, Klarinette spielte Jochen Bauer. Den Bartimäus spielte Vito Lagrene, Daniel war Antonia Emmel und Ruben Mirja Schaaf. Jesus gab Klara Dommel. In weiteren Rollen agierten Mirja Becker, Linja Herbrand, Linn-Marie Koch, Carolina Settelmeyer, Lara Habicher, Paula Weinspach, Lilly Tesic und Amelie Pap.