Einen freien Parkplatz in der Speyerer Innenstadt zu ergattern, ist Glückssache. Das Pech kommt hinzu, wenn das notwendige Kleingeld fehlt, um einen Parkschein zu ziehen. Das Hindernis ist aus dem Weg geräumt. Ab sofort geht’s auch ohne Münzen.

Smartparking heißt das Zauberwort, das Einheimischen und Auswärtigen, die mit dem Auto kommen, das Verweilen in der Stadt vereinfachen soll. Mit Hilfe einer App kann nämlich ein Parkschein gelöst werden. „Ein Modellversuch auf dem Festplatz hat sich auf die ganze Stadt ausgedehnt“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Mittwoch bei der offiziellen Inbetriebnahme des Angebots.

Viele Anfragen habe es in der Vergangenheit bezüglich einer digitalen Möglichkeit des Ticketkaufs gegeben. Abgewogen wurde verwaltungsintern, inwieweit dies umsetzbar ist und wie der Vollzugsdienst damit umgehen kann. „Uns war es auch wichtig, den Nutzen für Bürger und Besucher zu sehen“, so Seiler. Profitieren können beide Seiten von dem Angebot, lautete das Ergebnis von Gesprächen. Einbezogen waren der Abteilungsleiter der Bauverwaltung, Andreas Kardos, der Vertreter der Straßenverkehrsbehörde, Uwe Rudingsdorfer, und Egolf Mossau von den Verkehrsbetrieben Speyer. Bei der Umsetzung kooperierte die Stadt mit dem Verein Smartparking, einem Zusammenschluss der führenden Anbieter elektronischer Zahlungssysteme für bargeldloses Parken.

Angebot hebelt Automaten nicht aus

„Die Nutzer können unter acht verschiedenen Apps wählen“, erklärte Vertreter Philipp Zimmermann. Dazu zählen Easypark, Park Now, Park and Joy, Mobilet, Yellowbrick/Flowbird, Paybyphone, Parkster und Parco. Eine Übersicht findet sich an den Parkautomaten. Mehr als 140 Kommunen nutzten das Angebot des Online-Parkens bereits, so Zimmermann.

Das neue Angebot hebelt die fest installierten Automaten, die die Verkehrsbetriebe bewirtschaften, nicht aus. Sicher ist: Auch ein fehlendes oder zeitlich überschrittenes Onlineticket führt zu einem Knöllchen. Via GPS können sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nämlich notwendige Informationen einholen.