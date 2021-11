60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt am Wochenende für die Stadt Speyer gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag damit am Sonntag bei 476,9 – zwischen der im Kreis Germersheim (552,7) und der im Rhein-Pfalz-Kreis (372,8). Bei den unter 20-Jährigen lag die Speyerer Inzidenz bei 723,8, bei den Über-60-Jährigen bei 304,3, in der Altersgruppe dazwischen bei 492,7. Seit Pandemie-Beginn im März 2020 gab es in der Domstadt 4379 Fälle. 97 Personen sind laut Land mit oder an dem Virus gestorben.