Zum Galakonzert des Rotary Club Speyer kommt Spark – die klassische Band am 16. Februar in die Dreifaltigkeitskirche. Es ist im 50. Jahr des Bestehens des Rotary Clubs Speyer das 25. Galakonzert.

Spark heißt Funke: Bei der klassischen Band Spark ist der Titel ja Programm. Die Gruppe ist offen für neue, ungewohnte musikalische Erfahrungen und Experimente. Grenzen überwinden und in ganz neue, gleichsam noch unerforschte musikalische Welten einzudringen: Das wollen Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, die Spark 2007 ins Leben gerufen haben und mit dem Geiger und Bratschisten Stefan Balazsovics, dem Cellisten Victor Plumettaz und dem Pianisten Christian Fritz auftreten. Spark spielt klassische Stücke auf eine eigene, grenzüberschreitende Weise und andere, nicht unbedingt klassische Musik auf klassischen Instrumenten, eben den zwei Blockflöten, Violine oder Bratsche, Cello und Klavier.

In Speyer werden Bach und Berio auch schon mal ganz original, Songs der Beatles in sehr originellen Arrangements gespielt. Das Programm steckt voller Überraschungen und animierender Momente. „Blackbird“ und „Honey Pie“ vom „Weißen Album“ der Beatles werden zu kunstvollen Miniaturen umgearbeitet, die Melodie des Songs „Michelle“ wird zum Fugenthema. Spark eröffnet mit ungewöhnlichen und spannenden Verbindungen neue Hör- und Erlebnisräume eröffnen. Bei den drei Bs verblüfft dabei die geschickte Übernahme der Stilmittel untereinander. Ein Meisterstück ist das Arrangement von Bachs Konzert für vier Cembali, das seinerseits auf ein Konzert von Vivaldi zurückgeht. Spark mischt beide Versionen. Auch macht Spark die Originalität und historische Weitsicht der Musik des italienischen Avantgardisten Luciano Berio offenkundig.

Wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit

Das Galakonzert ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit des RC Speyer, der vom Gemeindienst e. V. des RC Speyers ausgerichtet wird: Der Serviceclub will gute Musik für das Publikum bieten und einen guten Ertrag für das jeweilige Spendenprojekt erzielen. In vielen Fällen hat das Galakonzert jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform geboten: Dazu gehörten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Speyer (2002, 2005, 2010, 2013) und Studierende der Musikhochschule Würzburg (2010, 2015, 2018), auch das Jugendsinfonieorchester Mannheim war 2007 zu Gast. Hiesige Chöre wurden für das Konzert gewonnen: So der Motettenchor Speyer (2014), die Chöre am Speyerer Dom (2016) und die Kantorei SpeyerGermersheim (2017).

Die ersten beiden Konzerte fanden im Dezember und November statt, seit 2000 hat sich der letzte Freitag im Januar etabliert, wobei sich die Konzerttermine manchmal nach den Terminen der Ausführenden richten mussten, manchmal nach der Verfügbarkeit der Dreifaltigkeitskirche, einmal auch nach den Anforderungen der Pandemie. 2015 bis 2017 musste das Konzert sich während der Sanierung des Innenbereichs der Dreifaltigkeitskirche mit der Gedächtniskirche (2015 und 2017) und St. Josef (2016) Ausweichquartiere suchen.

Ein Hands-On-Projekt

Das Galakonzert ist ein Hands-On-Projekt, die Mitglieder bringen sich von Anfang bis Ende in der Organisation ein: Sei es in der künstlerischen Leitung, in der Organisation des Gesamtablaufs, der Verteilung der Werbemittel, dem Verkauf der Karten, dem Auf- und Abbau in der Kirche, dem Sektstand (seit 2008 bei Wind und Wetter), bei der Abendkasse und dem Einlass, zum Teil sind die Ausführenden rotarische Mitglieder, ob des eigenen Clubs oder anderer Clubs.

Im ersten Konzert 1997 spielten Leo Kraemer (links) und Helmut Erb. Foto: Epada

Das erste Galakonzert fand am 5. Dezember 1997 vor voll besetztem Haus statt. Die beiden Clubmitglieder Helmut Erb und Leo Krämer hatten die künstlerische Leitung und waren die Ausführenden auf der Trompete und an der Orgel. Sie spielten Werke von Torelli, Buxtehude, Bach, Daquin, Rivier, Purcell sowie von Krämer selbst. Spendenzweck war die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Der Reinerlös in Höhe von rund 50.000 Mark floss in die Errichtung eines betreuten Wohnprojektes für Behinderte. Mit Ausnahme von 1999/00 und 2020/21 fand in jedem rotarischen Jahr ein Konzert statt. Die künstlerische Leitung liegt in der Regel in den Händen rotarischer Mitglieder: Helmut Erb, Leo Krämer, und Markus Melchiori haben sich hier sehr verdient gemacht; auch Friedemann Eichhorn war zweimal für Programm und Ausführung verantwortlich.

Zu den beliebtesten Komponisten in den Konzertprogrammen gehört auf jeden Fall Bach, der mit seinen Werken in acht Konzerten zum Erfolg beitrug (1997, 2001, 2002, 2012, 2014, 2015, 2020 und 2024), gefolgt von je fünf Konzerten mit Stücken von Vivaldi (2001, 2008, 2010, 2011 und 2012) und Mozart (2006, 2008, 2013, 2018 und 2022). Je viermal standen Mendelssohn (1998, 2016, 2018 und 2023) und Händel (2002, 2003, 2010, 2017) auf dem Programm.

Viele Projekte unterstützt

Das sich weniger Werke zeitgenössischer Komponisten und Komponistinnen in den Galakonzerten finden, hängt mit den nicht unerheblichen Beiträgen für die GEMA zusammen, die den Spendenerlös empfindlich einschränken können. Über die Jahre hinweg wurden jedoch auch Werke unserer Zeit musiziert.

Einige Projekte wurden mehrfach durch das Galakonzert unterstützt: die Lebenshilfe Speyer/Schifferstadt (1997, 2004) sowie eigene Hilfsprojekte in Nepal (2005, 2011, 2013). Mit den Erlösen der Konzerte 2007 und 2008 wurde die Stiftung für Bildung und Sport der Stadt Speyer ins Leben gerufen. Als Dank für die wunderbare Kulisse im „schönsten Konzertsaal Speyers“ legte der Rotary Club Speyer 2009, 2012 und 2014 jeweils eines der drei Sanierungsprojekte Außenfassade, Orgel sowie Innenraum der Dreifaltigkeitskirche als Spendenzweck fest. Insgesamt konnte der RC Speyer allein durch das Galakonzert seit 1997 mit weit über 300.000 Euro an lokale und internationale Projekte unterstützen. Mit dem 25. Galakonzert, dessen Erlös der pädagogischen Arbeit des Frauenhauses Speyer e. V. zu Gute kommen wird, gelingt der Sprung über die magische Marke von 350.000 Euro.

Info

Vorverkauf unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Weitere Infos über Programm, Spark und den Spendenzweck: https://speyer.rotary.de/