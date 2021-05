2359 Hunde sind derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung in Speyer gemeldet, vier davon gelten als gefährlich im Sinne des Landeshundegesetzes. Dass der Vierbeiner auch erzogen werden muss, ist zwar vielen Hundehaltern bekannt, wird jedoch offenbar nicht immer praktiziert, wie Erlebnisse von RHEINPFALZ-Lesern zeigen.

Es gibt verschiedene Arten, Hunde zu erziehen: Einige Halter versuchen es gewaltfrei mit positiver Verstärkung, andere bevorzugen eine harte Abrichtung, in der absoluter Gehorsam gefordert wird. Doch es gibt auch Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner offenbar nicht oder nur unzureichend erziehen. Sie lassen die Tiere frei laufen, obwohl die sich nicht von ihnen zurückrufen lassen.

Über einen solchen Fall berichtet RHEINPFALZ-Leserin Betina Knoch. „Am Mittwochmorgen, 22. Juli, war ich mit meinem Fahrrad und meiner kleinen Hündin Rosi im geschlossenen Hundekorb im Neuland unterwegs. Auf dem Kirschweg fuhr ich an einer alten Scheune vorbei, wo sich zwei Frauen mit ihren Hunden unter einem Nussbaum aufhielten. Ein nicht angeleinter Schäferhund, der wohl Interesse an mir und meinem Hund hatte, verfolgte uns. Ich hielt an, damit die Besitzerin, die ihren Hund nicht zurückrufen konnte, diesen erreichen und zu sich nehmen konnte.“ Der Schäferhund habe Knoch und ihre Hündin angebellt.

Ihre Rosi sei in Panik geraten, habe aus dem Hundekorb fliehen wollen, berichtet Knoch. „In ihrer Angst geriet sie mit dem Kopf durch das Drahtgitter des Korbes“, erläutert Knoch. „Ich erklärte der Besitzerin des Schäferhundes, dass meine Hündin Angst hat. Dafür erhielt ich die Empfehlung, doch einen guten Hundetrainer zu kontaktieren.“ Für die Besitzerin des Schäferhundes sei es offenbar kein Problem gewesen, dass sie ihren Hund nicht unter Kontrolle gehabt habe. Knoch hat dafür kein Verständnis. „Auch ich bin dafür, dass sich Hunde frei bewegen dürfen, wenn es möglich ist. Jedoch ist es nicht tragbar, einen Hund frei laufen zu lassen, der Menschen und Tiere verfolgt, gleich aus welchem Grund.“

Von Rottweiler bedroht

Über einen anderen Vorfall berichtet Leserin Barbara Wolf. Am 13. Juli sei sie gegen 20.30 Uhr mit ihrer kleinen Hündin spazieren gegangen. Ihr schwer behinderter Mann habe im Auto gewartet. „In der Otto-Mayer-Straße fiel mir ein Pärchen auf, das mit einem freilaufenden Rottweiler auch seine Runde drehte“, sagt Wolf. „Ich wollte im Auto warten, bis das Pärchen mit seinem Hund vorbeigelaufen war. Sie marschierten ganz nahe an unserem Auto vorbei. Der nicht angeleinte Rottweiler begab sich sofort an die Beifahrerseite, stellte sich hoch und stand längere Zeit aufrecht am Auto. Das Pärchen versuchte nicht, den Rottweiler abzurufen. Es beschäftigte sich mit seinen Smartphones. Mittlerweile lief der Rottweiler auf die Fahrerseite, stellte sich auch hier aufrecht ans Auto und bedrohte uns“, berichtet sie. Die Hundeführer hätten nicht reagiert. „Selbst, als beide langsam weiterliefen, folgte ihnen der Hund zuerst nicht, trollte später langsam hinter ihnen her, kam aber immer wieder an die Beifahrertür zurück. Dem Hundeführer und seiner Begleiterin schien dies Freude zu bereiten. Sie ließen sich viel Zeit, den Hund abzurufen.“

Zu einem weiteren Vorfall kam es am 21. Mai. Ein Husky sprang eine Hundebesitzerin in der Straße Am Renngraben so heftig an, dass sie fiel und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Husky war von einem achtjährigen Kind an der Leine geführt worden, das ihn nicht mehr halten konnte. Die Mutter des Kindes kam ein paar Meter hinterher und konnte daher nicht mehr eingreifen.

Das Ordnungsamt Speyer teilt auf Anfrage mit, dass Hunde an öffentlichen Straßen und Anlagen innerhalb bebauter Ortslagen und im Bereich des Naherholungsgebietes Binsfeld nur angeleint geführt werden dürfen. Es sei verboten, Hunde auf Kinderspielplätze und Spielwiesen mitzunehmen. Die Leinenpflicht gelte nur an Spielwiesen für Hunde sowie an Hundebadestränden nicht. In Speyer gibt es solche Spielwiesen am Eselsdamm und am Woogbach, einen Hundebadestrand am Binsfeldsee.

Bußgelder drohen

Bei Verstößen gegen das Anleingebot drohen Bußgelder. Bis zu 5000 Euro könnten fällig werden, bei gefährlichen Tieren im Sinne des Landeshundegesetzes sogar bis zu 10.000 Euro, teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mit. „Wie hoch das Bußgeld tatsächlich ausfällt, hängt vom Ermessen der Behörde ab und ist abhängig von der Schwere des Verstoßes.“

Der Kommunale Vollzugsdienst würde Halter von nicht angeleinten Hunden bei Kontrollen zunächst verwarnen, bei einer Wiederholungstat oder in besonders schweren Fällen werde ein Bußgeld verhängt, erläutert das Ordnungsamt. „Da Halter ihren Hund in der Regel aber sofort anleinen, sobald sie die Kollegen des Kommunalen Vollzugdienstes sehen, sind wir bei festgestellten Verstößen gegen die Anleinpflicht auf die Mitwirkung unserer Bürger angewiesen.“ Diese könnten beobachtete Verstöße schriftlich oder per E-Mail melden. „Über das Jahr verteilt erhalten wir etwa sechs bis zwölf solcher Meldungen“, so das Ordnungsamt.

Ab und zu komme es vor, dass Hunde ein Privatgelände verlassen und „frei“ durch die Gegend laufen. „Die Halter werden von uns schriftlich aufgefordert, Vorkehrungen zu treffen, die ein nochmaliges Entweichen des Hundes verhindern. Bei nachhaltigen Verstößen gehen wir aber auch hier mit ordnungsrechtlichen Verfügungen und Zwangsgeldandrohungen oder -festsetzungen vor“, informiert die Behörde.