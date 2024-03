Premiere im Zoo Neunkirchen. Die Kattas - eine Primatenart aus der Gruppe der Lemuren - gibt es Nachwuchs.

Einen Namen hat das Katta-Jungtier des Neunkircher Zoos bislang nicht. Das Geschlecht ist noch nicht klar. Dennoch: Die Freude beim Zoo-Personal ist enorm. „Zum ersten Mal seit Bestehen des Zoos gab es Nachwuchs bei den Kattas“, berichtet der Zoo in seiner Pressemitteilung über das Ereignis. Das Jungtier kam in der Nacht vom 11. auf den 12. März auf die Welt, am Morgen wurde es von den Tierpflegern im Gehege entdeckt.

Dass die Mutter des Katta-Babys schwanger ist, haben die Tierpfleger laut Zoo längere Zeit beobachtet. Für Mutter Toliara - von den Pflegern nur Lia genannt - ist es nicht das erste Jungtier, das sie auf die Welt gebracht hat. 2019 zog sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lova in den Neunkircher Zoo. Der Vater des Jungtiers Maurice zog erst im vergangenen Jahr von Saarbrücken nach Neunkirchen. Die Hoffnung, dass Maurice für Nachwuchs sorgen würde, war laut Zoo groß, nachdem die Katta-WG erfolgreich zusammengeführt wurde.

Laut „Roter Liste“ eine gefährdete Art

Kattas sind eine Primatenart aus der Gruppe der Lemuren. Heimisch sind die Tiere auf Madagaskar, laut der Roten Liste gelten sie als gefährdete Art. Die Geburt eines Jungtieres ist laut Zoo damit nicht nur ein Zuchterfolg für den Tierpark, sondern auch für das europäische Erhaltungszuchtprogramm, an dem der Zoo teilnimmt.

Kattas sind im Gegensatz zu den meisten anderen Lemuren vorwiegend tagaktiv. In der Nacht schlafen sie auf Bäumen, die Population im Gebirge auch in Höhlen. Um nicht auszukühlen, kuscheln sich die Kattas aneinander. Mit den ersten Sonnenstrahlen am Morgen werden die Kattas aktiv, dann nehmen sie zunächst ein Sonnenbad. Dabei nehmen die Tiere ihre typische, auffällige Sitzhaltung ein: mit gespreizten Beinen und auf die Oberschenkel gestützten Armen.

In Sachen Sozialverhalten leben Kattas in Gruppen von etwa 15 Tiere. Manchmal fallen die Gruppen jedoch deutlich größer aus, teilweise bis zu 30 Stück. Kattas ernähren sich vorwiegend von Früchten, die Zusammensetzung ihrer Nahrung variiert jedoch nach Lebensraum und Jahreszeit stark. So fressen sie auch Pflanzenteile wie Blätter und Knospen, selten jagen sie Kleintiere, darunter Spinnen, Insekten und kleine Wirbeltiere.