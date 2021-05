Am Freitag, 21. Mai, wird im Saarpfalz-Kreis die „Bundes-Notbremse“ außer Kraft gesetzt. Am Dienstag wurde dort den fünften Tag hintereinander eine Inzidenz von weniger als 100 Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert. Nach zwei Tagen Übergangszeit dürfen am Freitag kreisweit wieder die Biergärten öffnen. Aber nicht alle tun das.

„Möge der heilige Geist mit uns sein und die Hütte geöffnet“: So lautet Doris Conrads „frommer Wunsch zu Pfingsten“. Der dicke Stein, der der Wirtin der Kirrberger Ski- und Wanderhütte jetzt vom Herzen plumpst, ist beinahe bis hinüber nach Zweibrücken zu hören. Wie ihre Wirtskollegen in den anderen Gaststätten in und Homburg, Blieskastel, Bexbach und den Bliesgau auch, darf Doris Conrad von Freitag an wieder ihren Biergarten öffnen. „Mit den Inzidenzen im Saarpfalz-Kreis ist der heilige Geist gnädig – mit dem Wetter aber noch nicht so“, bleibt bei der rührigen Kirrberger Hüttenwirtin noch eine Portion Skepsis im Spiel. Wie überall im Kreisgebiet dürfen ihre Gäste auf Voranmeldung im Biergarten Platz nehmen, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können. „Die Vorbestellungen ziehen allmählich an“, geht Doris Conrad davon aus, dass sie und ihr Team in der Ski- und Wanderhütte über Pfingsten ordentlich zu tun haben werden.

Ohlio und Schlossberg-Terrasse vor dem Start

Ein Treffpunkt auf dem historischen Marktplatz in Homburg sind die Freisitze vor dem italienischen Restaurant Ohlio. Auch dort sind ein negativer Test und ein vorab reservierter Tisch Voraussetzung fürs Freiluft-Vergnügen. Vor dem Ohlio, das am Freitag wieder aufmacht, waren bis Mittwochnachmittag für Freitagabend sowie für Samstag und Sonntag noch einige buchbare Plätze frei. Die Speisekarte wird wieder auf das komplette Angebot hochgefahren – auch mit Gerichten, die beim zuletzt offerierten Außerhaus-Verkauf nicht erhältlich waren. Auch die Terrasse am Homburger Schlossberghotel, das wie das Ohlio von dem Unternehmer Giuseppe Nardi betrieben wird, empfängt vom 21. Mai an wieder Gäste.

Im Homburger Gasthaus Zappo in der Unteren Allee, früher bekannt als Schäffling, ging der Wirt Joachim Braun am Mittwoch davon aus, dass er seinen Biergarten diesen Freitag noch nicht aufsperren werde: „Wir machen bei uns ja erst am Abend auf, und da sind die Wetteraussichten zu schlecht.“ Bei schönem Wetter werde der Zappo seinen Biergartenbetrieb wieder aufnehmen.

Auch Maurice Weiland, der in Blieskastel den Biergarten Sonnenhof am Bliestal-Radweg betreibt, traut der aktuellen Wetterlage noch nicht so recht über den Weg. „Ab Juni machen wir aber auf“, macht Weiland den Ausflüglern Mut.

Boote und „Fassbier to go“

In Blieskastel steht die Außengastronomie des Altstadtlokals Alt Schmidd in den Startlöchern. Durfte Gastwirt Elmar Becker seine Kunden bislang nur mit Speisen zum Mitnehmen verköstigen oder ihnen das Essen höchstpersönlich nach Hause bringen, so besteht auch in der Alt Schmidd von Freitag an wieder die Möglichkeit, sich unter freiem Himmel bei Speis und Trank zu versammeln. Die Pilgerrast am Blieskasteler Kloster, die ebenfalls von Elmar Becker geleitet wird, soll übernächste Woche mit ihren Freisitzen nachziehen.

Im Biergarten „Peters Alm“ neben dem Hotel Peters Hof am Jägersburger Brückweiher dürfen sich Getestete ab Freitag, 11.30 Uhr, wieder an den Tischen niederlassen. Zur RHEINPFALZ sagte Almwirt Nils Ackermann am Mittwoch, dass der Biergarten auch in der Zeit der strengen Notbremse Speisen und gezapftes Bier ausgegeben habe – aber dann halt nur zum Mitnehmen ohne Sitzmöglichkeit vor Ort. Übrigens hat Nils Ackermann seinen Beruf vor Jahren in Rita und Erich Hubers Restaurant „Petit Château“ in Schwarzenbach erlernt. Die „Alm“ ist für Ausflügler zudem der Anlaufpunkt für den Bootsverleih auf dem Jägersburger Weiher, der bereits seit einigen Wochen wieder läuft. Für die Außenterrasse des angrenzenden Hotels Peters Hof gebe es derzeit aber noch keine Öffnungsperspektive.

Vereinsjubiläum der Ski- und Wanderfreunde?

Unklar ist noch, wie es in den nächsten Wochen mit der Ski- und Wanderhütte Schwarzenacker weitergeht. Am Donnerstagabend, 20. Mai, möchte sich die 13-köpfige Vorstandschaft des federführenden Vereins der Ski- und Wanderfreunde Einöd zusammensetzen, um über das weitere Vorgehen zu beratschlagen. „Diesen Freitag werden wir die Außenterrasse ganz bestimmt noch nicht aufmachen können“, blickt das Vorstandsmitglied Jürgen Döring voraus: „Bei uns wird der Hüttendienst ja ausschließlich von freiwilligen Helfern aus der Vereinsmitgliedschaft abgedeckt. Wir sind uns einig, dass wir unsere Mitglieder jetzt erst einmal fragen müssen, ob sie unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt dazu bereit sind, wieder öffentlichen Hüttendienst zu schieben.“ Finden sich genügend Mitstreiter, werde der Ski- und Wanderverein umgehend mitteilen, wann der Hüttendienst wieder aufgenommen wird.

In der Vorstandssitzung am Donnerstagabend wird es übrigens auch um das 50-jährige Vereinsjubiläum gehen, das in diesem Jahr mit einem Fest um den 15. August herum hätte begangen werden sollen. „Da lässt sich im Moment leider auch noch gar nichts planen“, zuckt Jürgen Döring mit den Schultern: „Wir hängen eben alle noch in der Luft.“

Inzidenzen und Notbremse an der Saar

Mit Ausnahme des Kreises Saarlouis sind am Mittwoch, 19. Mai, alle saarländischen Landkreise bei einer Corona-Inzidenz unter der Hunderter-Grenze geblieben. Auch der Regionalverband Saarbrücken, der das Kriterium am vierten Tag in Folge erfüllte. Bleibt der Trend stabil, darf dort die Außengastronomie am Samstag, 22. Mai, wieder öffnen. Während im Kreis Neunkirchen (Inzidenz am Mittwoch 67,0) der Biergartenbetrieb schon seit Sonntag wieder läuft – und im Kreis St. Wendel (57,5) sogar schon seit einer Woche – wird im Saarpfalz-Kreis (78,1) am Freitag, 21. Mai die „Notbremse“ gelöst. Dort gilt dann wieder das „Saarland-Modell“, das auf Öffnungen für negativ Getestete sowie für vollständig Geimpfte und Genesene setzt. Dort fällt auch die Ausgangssperre.