Ihren Tag der offenen Tür kann die Universität des Saarlandes im Corona-Jahr 2020 nur in virtueller Form anbieten. Am heimischen PC kann man sich am 27. Juni über die Studienangebote und einige Forschungsthemen der Saar-Uni informieren.

Statt im Hörsaal werden die Studiengänge in Video-Vorträgen erläutert. Professoren beantworten Fragen in Live-Chats. Die Studienberatung und diverse Fachrichtungen informieren ebenfalls per Chat und am Telefon. Videos informieren rund ums Studium und führen am Bildschirm auf virtuelle Weise über das Uni-Gelände und durch einige Forschungslabore. Die Live-Termine erstrecken sich am 27. Juni zwischen 10 und 15 Uhr.

Im Internet findet man die Angebote unter der adresse www.uni-saarland.de/infotag.

Der Schwerpunkt des virtuellen Tages der offenen Tür liegt auf Studienberatung und Fächerwahl. Für die Teilnahme an Videoformaten und Chats braucht man sich vorab nicht zu registrieren. Alle Online-Vorträge und Videos sind nach dem Tag der offenen Tür auf dem Youtube-Kanal der Universität abrufbar.