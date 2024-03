Neues Bauprojekt an der Homburger Uniklinik: Auf 900 Quadratmeter wird eine neue Kieferorthopädie gebaut. Darin untergebracht sind sowohl Lehre als auch Behandlung.

12,5 Millionen Euro wird der Neubau der Kieferorthopädie am Homburger Universitätsklinikum kosten. Beim offiziellen Spatenstich vergangene Woche wurden die Dimensionen des Bauprojektes deutlich gemacht: Auf zwei Geschossen mit einer Nutzungsfläche von etwa 900 Quadratmeter sollen sich Ambulanz und Direktionsbereich, Unterrichts-, Seminar-, Labor- und Nebenräume erstrecken. Hinzu kommt ein Untergeschoss, dort sind ebenfalls Lehr- und zudem Forschungsräume geplant.

„Die neue Kieferorthopädie ermöglicht es, dass Patienten hier in einer angenehmen Umgebung hoch professionell behandelt werden können, um ihnen ein gesundes Lächeln zu ermöglichen“, sagt der saarländische Bauminister Reinhold Jost.

Enge Zusammenarbeit mit anderen Klinik-Sparten

Jennifer Diedler, ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Uniklinik, ergänzt, dass der Bau der neuen Kieferorthopädie „ein weiterer, bedeutsamer Schritt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Saarland“ sei. Zudem, so Diedler, ist das Projekt ein weiterer Schritt, die Uniklinik in den kommenden Jahren baulich zu erneuern, damit den Patienten „auch in Zukunft Spitzenmedizin und die bestmögliche Versorgung hier in Homburg“ geboten werden könne.

Die neue Kieferorthopädie soll mit anderen Bereichen der Uniklinik eng zusammenarbeiten, so etwa mit der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der HNO-Klinik. In der Kieferorthopädie solle Patienten allen Alters mit Zahn-, Mund- und Kieferfehlstellungen sowie angeborenen Schädel- und Gesichtsfehlbildungen behandelt werden.

Fertigstellung Ende 2025, Betriebsstart Mai 2026

Homburgs Bürgermeister Michael Forster freut sich auf den Neubau an der Uniklinik. Laut Pressemitteilung der Stadt begrüßt er die Großinvestition auf dem Campus wie auch die umfassende Weiterentwicklung in vielen Bereichen der Uniklinik. Die Investition des Landes, so Forster, hilft, die Klinik „leistungsstark zu erhalten und auch weiter in Bereichen Krankenversorgung, Forschung und Lehre zukunftsfähig zu entwickeln“. Der städtische Bauausschuss hat sich mit dem Vorhaben bereits im Juli 2022 beschäftig.

Läuft der Bau nach Plan, dann soll der Bau des Gebäude Ende 2025 fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme soll dann im Mai 2026 passieren.