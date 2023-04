Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als „Mordsaufgabe“ betitelte Franz Heinrich, Chef der EW Management , am Mittwoch die an ihn und seine Firma gestellte Erwartung der Stadt: Planung und Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis „auf dem Weg in die solare Kreislaufwirtschaft“. Klingt sperrig, ist es auch.

Kurz gefasst hat die GEW 51 Gebäude und Liegenschaften in Stadt und Kreis digital an eine Leitwarte angeschlossen. Dort kann im Viertelstundentakt der Energie- und Wasserverbrauch im Detail abgefragt