Am Mittwoch rechnet das Saarland mit der Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Saarpfalz-Kreis, die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) und das Schullandheim Spohns Haus haben ein Spendenkonto eingerichtet und organisieren Hilfsgüter.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine zwingt die Menschen zur Fluch. Seit dem russischen Einmarsch steht Theophil Gallo als Landrat des Saarpfalz-Kreises und Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) in ständigem Kontakt mit polnischen Landräten in Bieszczady, Łańcut, Lubaczów und Przemyśl. Deren Landkreise grenzen alle unmittelbar an die Ukraine, wo zahlreiche Flüchtende ankommen. Weiterhin hält Gallo den Kontakt zu seinem Amtskollegen von Lemberg in der Ukraine.

Auf Grund dieser Gespräche sagt Gallo: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen aus der Ukraine, die von ihren polnischen Freunden nicht mehr aufgenommen werden können, kurzfristig Zuflucht bei uns suchen werden, die wir ihnen auch gewähren müssen. Wir sind dabei Spenden zu sammeln, aber auch Hilfsgüter zu koordinieren.“

Der Saarpfalz-Kreis habe in Zusammenarbeit mit der DPG und dem ökologischen Schullandheim Spohns Haus – getragen vom Verein für europäische Umweltbildung und Umwelterziehung (Veube) und der Gemeinde Gersheim – ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Saarpfalz eingerichtet.

Spendenkonto für Ukraine-Flüchtlinge

Kontonummer: DE24 5945 0010 1030 6152 88, BIC: SALADE51HOM, Empfänger: SPK-KooperationDPG-SpohnsHaus

Auf Wunsch stellt das Landratsamt in Homburg Spendenbescheinigungen aus. Weitere Informationen gibt die Kreisverwaltung unter Telefon 06841-1048055 und E-Mail: julia.vogel@saarpfalz-kreis.de