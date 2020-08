Zusammen mit dem Initiator Heinz Quasten hat der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Freitagnachmittag, 14. August, in Beate Lamberts Bauernhaus in Altheim die neue Saarländische Bauernhausfibel vorgestellt. Das Werk, 1984 ursprünglich 1984 von Heinz Quasten und Joachim Güth verfasst, gilt als „Bibel“ für die stilgerechte Sanierung alter Bauernhäuser im Saarland.

Die Erstauflage ist schon seit vielen Jahren vergriffen. Daher machte sich Quasten, der an der Saar auch den Bauernhaus-Wettbewerb initiiert hat, mit Mitstreitern an eine komplett neu bearbeitete Auflage des Standardwerks. „Die Fibel dient seit ihrer Erstauflage als praktischer Ratgeber für die stilgerechte Gestaltung eines Bauernhauses und hilft zum Beispiel bei einer Restaurierung“, sagte Minister Reinhold Jost bei der Vorstellung des neuen über 80 Seiten starken quadratischen Hefts. Das Umweltministerium habe die Neuauflage wegen der Beliebtheit und Bedeutung des Werks für das kulturelle Erbe beschlossen.

Bauernhaus mit roten Biberschwänzen

Stilecht war der Ort der Präsentation: das Bauernhaus der Altheimer Ortsvorsteherin Beate Lambert und ihres Manns Josef. Die Eheleute haben Josef Lamberts 200 Jahre altes Elternhaus umgebaut und aus der ehemaligen Scheune nebst Vorplatz ein schmuckes Landcafé gemacht, das im Sommer sonntags geöffnet hatte und neben Kaffee und Kuchen auch immer wieder kleine Kunstausstellungen bot. Die Bauernhausfibel zeigt unter anderem ein Vorher- und ein Nachher-Foto des Landcafé-Bauernhauses mit roten Biberschwänzen. Dort wird auch die Lösung des Café-Eingangs mit altem Holz-Scheunentor und Glas thematisiert. „Damit ist der dörfliche Charakter des Bauernhauses aufs Beste bewahrt“, lobt die Fibel das liebevoll aufgearbeitete Altheimer Bauernhaus.