Der Museumszug der Ostertalbahn wird im Herbst an drei Sonn- und Feiertagen zwischen Schwarzerden und Ottweiler verkehren. Dies kündigt der Arbeitskreis Ostertalbahn an.

Die erste Herbstfahrt findet am Sonntag, 18. September, statt: ab Schwarzerden um 13.15 und 16.15 Uhr, ab Ottweiler um 14.30 Uhr von Gleis vier. Der Zug hält an allen Ostertalbahnhöfen, Fahrräder können in begrenzter Menge mitgenommen werden. „Im Bistro bieten wir außer kalten Getränken, Kaffee und Kuchen auch einen kleinen Imbiss zu moderaten Preisen an“, teilt der Arbeitskreis mit.

Eine Rückfahrkarte kostet 9,80 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen die Hälfte. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 14 Jahren kostet 19,60 Euro. Gruppen ab zehn Personen sollen sich per Mail an info-gs@ostertalbahn an.

Auch am 3. und 16. Oktober wird die Ostertalbahn nach heutigem Stand Ausflugsfahrten anbieten.