Ein Cap-Markt ist am Standort der Edeka-Filiale in Niederkirchen diese Woche eröffnet worden. Die „reha gmbh“ aus Saarbrücken übernahm das Geschäft in der Kuseler Straße inklusive der Mitarbeiter. Es ist der erste Cap-Markt im Landkreis St. Wendel.

Mit dem Geschäft soll die Nahversorgung im Ostertal gesichert werden. Angeboten wird auf rund 700 Quadratmetern das komplette Vollsortiment für den täglichen Bedarf. Beliefert wird das Geschäft von der Edeka-Gruppe, die Backwaren kommen von der Bäckerei Gillen. Im Selbstbedienungsregal finden sich Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Braun.

Alle Beschäftigten übernommen

Die „reha gmbh“ betreibt mit dem Niederkirchener Markt jetzt ihren dritten Cap-Markt im Saarland, betonen die beiden Geschäftsführer Thomas Vogelgesang und Rüdiger Clemens. Marktleiter in allen drei Läden ist Heribert Brendel. Das Konzept der Cap-Märkte besteht darin, dass dort Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam arbeiten. „Menschen mit Behinderung möglichst barrierefrei in den Alltag zu integrieren, das ist mir ein großes Anliegen“, lobte St. Wendels Bürgermeister Peter Klär anlässlich der Eröffnung am Dienstag. Fast die Hälfte aller Arbeitsstellen in dem Markt seien von Menschen mit Handicap besetzt.

Die „reha gmbh“ ist ein beschäftigt rund 1000 Mitarbeitern mit und ohne körperliche Einschränkung. Die Geschäftsfelder verteilen sich auf vier Standorte und fünf Betriebsstätten: DruckCenter, MarketingCenter, LogistikCenter, CityCenter und KreativCenter. Dieser wirtschaftliche Teil wird komplettiert durch den sozialen Bereich Fördern, Wohnen und Integration. Gesellschafter der „reha gmbh“ sind der Verein „passgenau “ und die Stiftung Parität.