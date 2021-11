Der neue Bliesgau-Kalender ist in der dritten Auflage erschienen. Herausgegeben vom Touristik-Verband Saarpfalz-Touristik und der Kreissparkasse Saarpfalz stellen die Monatsblätter Ausflugsziele in der Region vor.

„Der Kalender 2022 wurde aufgrund der sehr guten Resonanz in den vergangenen Jahren wieder mit praktischen Planungsspalten für die Familienmitglieder inklusive Freizeittipps auf der Rückseite herausgebracht“, sagte Landrat Theophil Gallo der zugleich Verbandsvorsteher der Saarpfalz-Touristik und Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Saarpfalz ist.

Wie Wolfgang Henn, Geschäftsführer der Saarpfalz-Touristik mitteilte, stellt der Kalender folgende Ziele vor: Das Museum für dörfliche Alltagskultur mit dem Museum des saarländischen Aberglaubens in Rubenheim, das Einblicke in die Wohn- und Alltagskultur früherer Zeiten gewährt. Wie hart das Leben der Bergleute war, zeigt die Bexbacher Bergmannstour. Auf der Lauschtour durch St. Ingbert wird es bayrisch und wer Glück hat, hört das Glockenspiel der Engelbertskirche, das an Werktagen um 12 Uhr das Lied „Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt“ spielt. Ein weiteres, im Kalender vorgestelltes Ziel ist die Merburg im Lambsbachtal bei Kirrberg. Auf dem Klosterberg bei Wörschweiler können Besucher der Geschichte des Klosters nachspüren. Ebenfalls geschichtsträchtig ist das Benediktinerkloster in Gräfinthal mit der Naturbühne. Die Reiterhöfe im Mandelbachtal laden dazu ein, den Bliesgau auf dem Rücken eines Pferdes zu erkunden. Erlebnisreiche Wanderungen versprechen der Schmetterlingspfad in Kirkel oder der Mariannenweg in Blieskastel, der die Barockzeit wiederaufleben lässt. Eher entspannt können Besucher den Glashütter Weiher umrunden und das frische Quellwasser der Kneippanlage zur Abkühlung nutzen. Ruhe und Einkehr bietet die Kapelle auf dem Geistkircher Hof, wo regionale Produkte feil geboten werden.

Info

Der Bliesgau-Kalender 2022 ist bei der Kreissparkasse Saarpfalz, den Kultur- und Verkehrsämtern und Saarpfalz-Touristik in Blieskastel kostenlos erhältlich.