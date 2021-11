Über das Programm „Attraktive Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn und des Bundesverkehrsministeriums zur Förderung der Konjunktur werden in diesem Jahr zehn Bahnhöfe im Saarland renoviert. Im Fokus stehen Neunkirchen, Saarlouis und Dillingen.

Für den Neunkircher Hauptbahnhof sagt die Deutsche Bahn (DB) den baldigen Neuanstrich der Front der Bahnhofshalle, der Arkaden und des Querganges zu. Begonnen wurde mit Arbeiten an den Treppenaufgängen. Die Fußgängerbrücke werde instand gesetzt. Am Bahnhof Dillingen werde an der Fassade und in der Halle gearbeitet; im Gebäude würden neue Eingangstüren angebracht. Einen neuen Anstrich erhalte auch der Hauptbahnhof in Saarlouis, dazu neue Böden und eine moderne Beleuchtung.

Bodenschäden in Kirkel

2021 wurden Bodenschäden am Haltepunkt Kirkel behoben. Auch im Bahnhof Merchweiler ist der Boden neuerdings leichter begehbar. In Hassel ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik abgeschlossen.

Am Hauptbahnhof Saarbrücken hat die Deutsche Bahn zuletzt Teile des Daches erneuert und die Dämmung auf Vordermann gebracht.