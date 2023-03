Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem Brief an Landrat und Bürgermeister fordern mehrere Homburger Ortsvorsteher, dass zusätzlich zum „Impfzentrum Ost“ in Neunkirchen noch ein eigenes Impfzentrum für den Saarpfalz-Kreis installiert wird. Gleiches verlangen die Linken. Der Landrat erklärt jetzt seine Strategie.

Die Ortsvorsteher der Homburger Stadtteile Einöd, Wörschweiler, Kirrberg und Jägersburg sehen den Weg ins gemeinsame Neunkircher Impfzentrum für die drei Landkreise Saarpfalz,