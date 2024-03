Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Künstliche Intelligenz (KI) soll vieles in Zukunft einfacher machen: Bankgeschäfte, die Interaktion mit Smartphones und so weiter. Doch die Technik birgt Risiken. Ein neues Start-up will da Abhilfe leisten und KI sicher machen.

Das Saarbrücker Start-up „QuantPI“ möchte mit seiner Software Unternehmen dabei unterstützen, Schwachstellen in KI-Systemen zu erkennen. „KI“ ist die Abkürzung