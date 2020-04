Michael Ipfling, Geschäftsleiter im Globus-Markt Homburg-Einöd, feierte am 1. April sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Thomas Bruch, Geschäftsführer der Globus-Holding, bescheinigte dem 69-Jährigen Unternehmergeist sowie die „Fähigkeit, Neues aufzubauen und zum Erfolg zu führen“. Nach Stationen bei Globus in Lahnstein und Koblenz verantwortete Ipfling ab 1989 in Bayern als Geschäftsleiter den Standort Neutraubling und baute Mitte der 90er Jahre die Standorte Schwandorf und Mühldorf auf. Seit 2001 ist der Saarländer wieder in seiner Heimat tätig – zunächst in Saarlouis und Ensdorf und seit 2016 in Einöd.