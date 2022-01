Dass die Uhren in den beiden saarländischen Städten Homburg und Saarbrücken zuweilen unterschiedlich ticken, lässt sich auch an der aktuellen „Hitparade“ beider Städte bei den beliebtesten Vornamen für Neugeborene ablesen.

Während Noah in Saarbrücken im frisch abgelaufenen Jahr der meistgewählte Vorname für neugeborene Jungs war, hat es der Name des biblischen Arche-Erbauers in Homburg nur auf den zweiten Platz geschafft. Denn in der saarpfälzischen Kreisstadt machte im Jahr 2021 bei den Jungen der Vorname Leon das Rennen: Er wurde im Homburger Standesamt 20-mal registriert. Auf den Plätzen folgen Noah (17), Ben (16), Leo (15) sowie Felix und Liam mit je 13 Eintragungen. Diese Daten teilt das Homburger Standesamt mit. Zwölfmal wurde der Vorname Henry gewählt, während es Alexander, Elias und Moritz auf jeweils elf Eintragungen brachten.

Die beliebtesten Mädchen-Vornamen 2021 waren bei den Neugeborenen in Homburg Mila (18 Nennungen) und Mia (17). Es folgen Emma (14), Ella und Emilia (je 13), Sophia (zwölf) und Johanna (elf). Je neunmal entschieden sich die Homburger Eltern bei den neugeborenen Mädchen im vorigen Jahr für Ida, Lina und Luisa. In Homburg wurde 2021 die Zahl von 1696 Geburten registriert.

298 Jungs haben ihren Namen ganz für sich allein

Insgesamt verteilen sich über die männlichen Homburger Babys des Jahrgangs 2021 nicht weniger als 430 verschiedene erste Vornamen, für die Mädchen mit 427 nur drei weniger. Diese Fülle an Namen lässt sich auch damit dokumentieren, dass es bei den Jungen sage und schreibe 132 Namen gab, die mindestens zweimal vergeben wurden. 298 neue männliche Homburger Erdenbürger haben im Vorjahr ihren Namen sogar ganz exklusiv für sich allein bekommen. Bei den Mädchen gibt es 125 verschiedene Namen, die mehrfach gewählt wurden. 402 kleine Homburgerinnen des Geburtsjahrgangs 2021 haben Vornamen bekommen, die nur ein einziges Mal vergeben wurden.

Zum Vergleich: 2020 hatten die beliebtesten Homburger Jungennamen Elias, Felix, Linus und Matteo gelautet – und das bei jeweils gerade einmal drei Nennungen. Viermal wurde im Vorjahr bei den Mädchen der Vorname Ida vergeben.

In der Hauptstadt wird Mila von Emilia überholt

In der Landeshauptstadt Saarbrücken sind im abgelaufenen Jahr 3053 Kinder zur Welt gekommen. Dort hat Emilia bei den Mädchen mit 24 Eintragungen den Sieg in puncto Häufigkeit davongetragen. Noch zweimal mehr wurde der Vorname Noah für männliche Neuankömmlinge ausgesucht. Beliebte Mädchennamen in Saarbrücken waren außerdem Emma (22), Mila (21), Lina und Mia (beide 19) sowie Ella (18). Als beliebte Jungennamen erwiesen sich Leon (25), Adam und Emil (je 23), Leo (21) sowie Elias und Felix (beide 18). 2020 hatte beiden Mädchen in Saarbrücken noch Mila vor Emilia und Lina das Rennen gemacht; bei den Jungen Paul vor Elias und Maximilian.