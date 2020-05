Am Montag, 25. Mai, will der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ab 5 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der Landesstraße 112 in Höhe der A 8 an der Anschlussstelle Elversberg arbeiten. Der Waldparkplatz werde für die Bauarbeiten gesperrt, teilte der Landesbetrieb mit. Der Mitfahrerparkplatz soll voraussichtlich am Dienstag um 5 Uhr wieder freigegeben.