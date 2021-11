Für die Eismanufaktur Charlotte in Theley gibt es keine Zukunft mehr. Nachdem sich auch die letzten verbliebenen potenziellen Investoren zurückgezogen haben, muss der Hersteller bis Ende November seinen Betrieb einstellen, wie Pressesprecher Ingo Schorlemmer von der Insolvenzverwaltung Schultze & Braun in Saarbrücken bestätigte.

Ohne neuen Investor sei eine kostendeckende Fortführung der Eis-Produktion nicht machbar. Auflaufende Verluste machten den Weiterbetrieb unmöglich, so Schorlemmer. Der Betrieb hatte im August Insolvenz angemeldet. Betroffen vom Aus seien rund 20 Mitarbeiter am Firmensitz in Tholey. Die Eismanufaktur war 2016 gegründet worden. Insgesamt belieferte die Eismanufaktur mehrere Hundert Handelspartner. Zudem gehörten zahlreiche Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zu den Kunden.

Am heutigen Samstag können sich Schleckermäuler von 9 bis 13 Uhr letztmalig im Outlet-Laden Eis holen. Noch im Lager vorhandenes Eis werde an soziale Einrichtungen in der Region gespendet, hieß es weiter.