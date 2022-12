Beim Braun-Möbel-Center in Einöd kommt Bewegung rein: Der Möbelhaus-Gigant XXXLutz steigt zu 50 Prozent ins Unternehmen ein. Das Bundeskartellamt hat nun grünes Licht gegeben. Was das für Kunden und Mitarbeiter bedeutet.

Er ist einer der größten Möbelhändler der Welt: Im September hat die österreichische Möbelhauskette XXXLutz bekanntgegeben, dass sie ihre Deutschland-Expansion fortführen möchte. Ein Teil dieser Vergrößerung: Die Beteiligung an Braun-Möbel-Center. Jetzt werden die insgesamt zehn Filialen mit über 1000 Mitarbeitern Teil von XXXLutz. Die Zusammenarbeit ist nun fix, denn das Bundeskartellamt hat der Teilübernahme zugestimmt.

Für die Kunden bleibt alles beim Alten

Für Kunden und Mitarbeiter bleibt aber alles beim Alten: Markenname, das Angebot in den Filialen und die Standorte der Filialen selbst bleiben unverändert. Das bedeutet auch, dass die Geschäftsführung weiterhin in den Händen der jeweiligen Chefs bleibt.

„Für mich war es wichtig, zusammen mit dem Marktführer in Deutschland die strategische Weiterentwicklung der Braun-Standorte und des Onlinehandels gewährleisten zu können. Mit der 50/50-Partnerschaft werden die Interessen beider Partner gleichermaßen gewährleistet“, berichtet Matthias Bader, Geschäftsführer und Inhaber der Braun-Möbel-Center. Die Kette betreibt neun Filialen in Baden-Württemberg. Die Zweigstelle in Homburg-Einöd ist der einzige Standort im Saarland – und der einzige außerhalb Baden-Württembergs. Dieses Jahr machte das Möbelhaus laut Unternehmensangaben einen Umsatz in Höhe von 220 Millionen Euro.

Deutschland-Chef von XXXLutz, Alois Kohler, erklärt: „Die neu erworbenen Betriebe passen ideal zum XXXLutz-Konzept und sind an ihren Standorten Marktführer durch überlegene Auswahl“.

Vorteile auf beiden Seiten

Warum geht die 1966 gegründete Kette Möbel Braun diese strategische Partnerschaft ein? Die Zusammenarbeit bringt Vorteile auf beiden Seiten mit sich: So möchten die beiden Häuser damit ihren Platz am Markt stärken und Zukunftsaussichten schaffen. Die Arbeitsplätze sollen ebenfalls gesichert werden.

Davon hat XXXLutz viele: Insgesamt arbeiten im Konzern über 25.700 Mitarbeiter in mehr als 370 Möbelhäusern. In 13 europäischen Ländern, unter anderem in Ungarn, Kroatien, der Schweiz oder Schweden, findet man Filialen der Unternehmensgruppe. Mit einem Jahresumsatz von 5,3 Milliarden Euro ist XXXLutz einer der größten Möbelhändler der Welt.