Ulrich Fremgen aus Einöd ist am Dienstag, 20. Juli, von einem ersten privaten Hilfseinsatz mit seiner Familie aus den Hochwassergebieten in der Eifel zurückgekehrt. Die Fremgens haben dort Verwandte, denen sie in der ersten Not mit der Schaufel zur Seite standen. Die Einsatzbehörden vor Ort möchte Fremgen vor aufkeimender Kritik in Schutz nehmen.

„In den Fernsehnachrichten ist ja meist von den verwüsteten Ortschaften Schuld und Bad Neuenahr-Ahrweiler die Rede“, hat Ulrich Fremgen beobachtet. Das Mitglied des Einöder