Die Homburger Parkhaus- und Stadtbusgesellschaft (kurz: HPS) will zwischen Hohenburgschule und Karlsberg-Brauerei ein neues Parkhaus bauen. Der Stadtrat ebnete dem Bauvorhaben den nächsten Schritt.

Insgesamt 521 Parkplätze, verteilt auf vier Parkdecks und acht versetzten Ebenen, soll das neue Parkhaus zwischen Hohenburgschule und Karlsberg-Brauerei vorhalten. „Das Parkhaus soll den ansteigenden Stellplatzbedarf der Schlossberghöhlen, welcher sich aus der künftig besser angebundenen Altstadt ergibt, aufnehmen und die Parkplatzsituation im umliegenden Stadtgebiet optimieren“, heißt es in den Unterlagen zur Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag. Der Stadtrat stimmte dafür, dem Bauvorhaben der HPS den weiteren Weg zu ebnen, der Bebauungsplan wird nun öffentlich ausgelegt.

Durchgang in Richtung Schlossberghöhlen

Die Fläche, auf der das Parkhaus künftig stehen soll, wird schon jetzt als Parkplatz benutzt, ist also bereits versiegelt. Erschlossen werden soll das Parkhaus über die Talstraße im nördlichen Bereich. Die aktuell vorhandene Straße „Am Mühlengraben“, die den bisherigen Parkplatz mit der Talstraße verbindet, würde dann nicht mehr benötigt. Neben der Zufahrt von der Talstraße kommend soll zudem im Erdgeschoss des Hauses Nummer 42 in der Karlsbergstraße ein dauerhafter Durchgang ins Parkhaus führen. So könne eine direkte Fußgängerverbindung vom Parkhaus bis hin zu den Schlossberghöhlen ermöglicht werden.

Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahr 1983 sieht für das knapp 0,6 Hektar große Areal überwiegend die Zweckbestimmung „Sport und Spiel“ vor. Im nördlichen und südlichen Bereich sind im Bebauungsplan derzeit „Mischgebietsflächen“ festgeschrieben.