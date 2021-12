Bei einem Brand in einem in einem Fachwerkhaus in der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler wurde in der Nacht zum Samstag ein 66-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Personen erlitten Rauchvergiftungen.

Das Feuer brach aus bisher unbekannten Gründen in einer Dachgeschosswohnung des Fachwerkhauses aus, teilt die Polizei mit. Der 66-jährige Wohnungsinhaber erlitt bei dem Unglück schwere Verbrennungen, konnte sich aber selbst aus dem Haus retten, bevor die Feuerwehr eintraf. Eine 55-jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem brennenden Dachgeschoss geborgen. Die Frau, sowie ein weiterer 40-jähriger Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen. Die restlichen Bewohner konnten unverletzt geborgen werden. Laut Feuerwehr Ottweiler waren aufwendige Nachlöscharbeiten notwendig, da die Flammen im alten Fachwerkhaus zahlreiche versteckte Glutnester hinterließen, die mit Wärmebildkameras lokalisiert und dann gelöscht wurden. Durch den Brand könnte die Statik des Hauses beeinträchtigt sein. Deshalb wurde um das Anwesen ein Bauzaun aufgestellt.