Jens Becker vom TV Lemberg ist am Sonntag beim Bienwaldmarathon in Kandel als Fünfter von 379 gestarteten Männern ins Ziel gelaufen.

Der 43-jährige Lemberger benötigte 2:41:48 Stunden für die 42,195 Kilometer ohne jeglichen Anstieg. Im Rahmen des Bienwaldmarathons wurden auch die Pfalzmeisterschaften ausgetragen. In der Meisterschaftswertung belegte Becker Rang drei. Seine Ehefrau Verena Becker kam bei den Frauen in 3:27:42 Stunden ebenfalls auf den dritten Platz. Vize-Pfalzmeisterin hinter Marion Raab (VT Contwig/3:17:26) wurde Daniela Wagner vom TuS Heltersberg in 3:25:07 Stunden. Deren Ehemann Matthias finishte als Gesamt-13. in 2:50:22 Stunden, was in der Pfalzmeisterschaft den fünften Platz bedeutete.

WEITERE ERGEBNISSE

Bienwaldmarathon Männer (Gesamtwertung): 136. Alexander Hoffmann 3:35:15 Stunden, 137. Bernhard Scheib (beide TV Hinterweidenthal) 3:35:19, 170. Thomas Kissel (SV Obersimten) 3:44:52, 200. Michael Gieser (Pirmasens) 3:50:45, 201. Florian Feith (TV Hinterweidenthal) 3:51:01

Bienwaldmarathon Frauen (Gesamtwertung): 54. Viktoria Meyer (Clausen) 4:19:39, 79. Laura Fremgen (TV Thaleischweiler) 4:42:56/damit konkurrenzlos 1. W30-Pfalzmeisterschaft

Bienwaldhalbmarathon Männer (987 Starter): 12. Tobias Dreyer (TV Hinterweidenthal) 1:12:41 Stunde, 136. Waldemar Eisnach (Deichenwand-Trail-Team Wilgartswiesen) 1:27:08, 239. Raphael Brunner (TS Rodalben) 1:33:00.