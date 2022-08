Schwer verletzt wurden ein 52-jähriger Motorradfahrer und eine 51-jährige Beifahrerin bei einem Auffahrunfall am Sonntag auf der Landstraße 478 zwischen Schönau und Rumbach. Die Motorradfahrer waren in einer Kolonne, bestehend aus vier Motorrädern, in Richtung Rumbach unterwegs, als der erste Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der dritte Fahrer in der Kolonne – laut Polizei vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit – zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Dieser überschlug sich und kam etwa 30 Meter nach dem Zusammenstoß zum Liegen; er wurde schwer verletzt. Der 55-jährige Unfallverursacher und seine Sozia kamen ebenfalls zu Fall; er blieb unverletzt, die Frau wurde schwer verletzt. Rettungshubschrauber brachten die beiden Verletzten in Unfallkliniken. An den beteiligten Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.