Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Haus am Lindenbrunnen in Vinningen plant im Frühling zwei Veranstaltungen: einen Hildegard-Knef-Abend und ein Konzert mit einem in der Region ziemlich bekannten Duo.

Das Vinninger Haus am Lindenbrunnen lädt für Samstag, 23. März, zu einem Hildegard-Knef-Abend ein. „Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen“ heißt nicht nur ein Song dieser